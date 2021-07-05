شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: تأجيل مباراة الزمالك والمحلة قرار ضد المنطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامى خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، على قرار الجبلاية تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة التي كان مقررا لها مساء الإثنين، إلى موعد لاحق في الثالث من أغسطس المقبل، قائلا: "الزمالك أكبر المتضررين من هذا التأجيل، وهو قرار ضد المنطق تماما".

وأضاف الغندور عبر برنامج زملكاوي على قناة الزمالك: "إذا كانت النية موجودة للتأجيل من البداية فلماذا لم يُتَّخذ القرار مبكرا والفريق يتمرن منذ أسبوع، وهذا القرار اضطر الجهاز الفني لمنح اللاعبين راحة سلبية لمدة 11 يوما بعدها يعودون للتدريبات".

وتابع: "مش معترض على فكرة التأجيل؛ لأن مصر بتفرح وهناك احتفالية كبرى باستاد القاهرة، يبقى في ستين داهية الماتش مش مهم، مفيش مشكلة، لكن يبقى التأجيل أربعة أو خمسة أيام مش شهر!".

وأضاف نجم الزمالك الأسبق: "ليه ملعبناش الماتش بعد ثلاثة أيام مثلا، ولو على المنتخب الأولمبي، ما لاعبيه الأهلي مش هتنضم، كنا نستأذن بس الونش يلعب معانا".

وأكمل الغندور: "فتوح في بديل له ومحمد عبد السلام ما بيلعبش من الأساس، وإمام عاشور موقوف".