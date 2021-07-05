شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: أخطاء ساذجة وراء الهزيمة من الأهلي.. وعبد القادر ومنعم متأثرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمل أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة الأخطاء التي ارتكبها لاعبيه في مباراته ضد الأهلي والتي خسرها برباعية نظيفة، مؤكدا أنه لابد على الفرق الكبيرة ألا ترتكب أخطاء، ضيفًا: "كنا ندا للأهلي في أول 40 دقيقة، والأخطاء ورادة ولكنها ساذجة".

قال في تصريحات لقناة الإهلي: لا أحمل أحد نتيجة الهزيمة الثقيلة من الأهلى، وشكرت اللاعبين على الأداء وهذه ليست نهاية المطاف ونحاول القيام بعد الهزيمة بشكل أفضل.

تابع أن الأهلي فريق كبير ويملك 30 او 35 لاعبا، ولديه موارد بشرية بإمكانيات غير طبيعية، ولديه لاعبين أساسيين، مساحة لاختيار اللاعبين، ولو كان هناك تدويرًا فلن يتأثر الأهلي.

شدد على أن أخطاء فقد الكرة في مناطق الخطورة من أسباب استقبال الأهداف وتكرر الخطأ أكثر من مرة في 4 دقائق فقط، ولا يجوز ارتكاب الخطأ في هذه المناطق مع الأهلي.

أضاف أن أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم تأثروا معنويا بسبب استبعادهم من قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في الأولمبياد، مؤكد أن الأهلي بنسبة 95% سيحقق لقب إفريقيا لأنه ليس بالسهولة بعد الصول لهذه المرحلة أن يفقد اللقب.