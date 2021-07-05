يوسف: ساسي وافق على التجديد للزمالك مقابل مليون و800 ألف.. ولا أعلم سبب رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه كان شاهدًا على موافقة فرجاني ساسي لاعب الفريق المنتهي تعاقده، على تجديد التعاقد منذ أشهر ماضية.

وأشار يوسف في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن ساسي وافق على التوقيع على عقود جديدة بعد الاتفاق على المقابل المادي، نافيًا علمه بسبب رحيله دون التجديد.

وقال يوسف: "أمير مرتضى اتفق مع ساسي على التجديد مقابل مليون و800 ألف دولار، هذا الاتفاق كان أمامي وبزيادة 400 ألف دولار عما كان يتقاضاه".

وأضاف: "لكن بعد رحيل المجلس السابق سمعت أن المبلغ أصبح أكثر بكثير ولا أعلم السبب".

واختتم: "كنت أتمنى أن يجدد ساسي تعاقده مع الفريق، جماهير الزمالك لم تحب لاعب أجنبي كما أحبته، كان عليه أن يشتري هذا الحب".