غريب يتحدث عن الاستعداد للأولمبياد.. وسر اختيار الونش وحجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، أنه جلس مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية والتي تدير شئون الكرة المصرية بشأن الاستعدادات لخوض منافسات أولمبياد طوكيو المقبلة.

مدرب المنتخب الأوليمبي قال خلال تصريحات له عبر شاشة "صدى البلد" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"جلست مع أحمد مجاهد لبحث ترتيبات الفترة المقبلة، والقرار إما أن نخوض معسكرًا في مصر قبل السفر لليابان أو خوض معسكر خارجي ومنه السفر لليابان".

وأضاف :"تركت هذه المهمة عند أحمد مجاهد لأن هذا القرار إداري، وأنا تركيزي على الأمور الفنية فقط".

وعن أسباب اختياره ثنائي دفاعي من الثلاثي الكبير، كشف :"في الصراحة مركز الدفاع كان يقلقني نظرًا للعب أسامة جلال على فترات مع بيراميدز وأيضًا غياب محمد عبد السلام وعدم مشاركة أحمد رمضان (بيكهام) في مركزه مع الأهلي".

وتابع :"كان من المفترض أن ينضم محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد الشناوي من الثلاثي الكبير، والخطة تغيرت ووضعت محمود حسن (تريزيجيه) بديلاً لصلاح، لكن الخطة تغيرت واستقريت على انضمام ثنائي دفاعي من منتخب مصر الأول".

وأنهى شوقي غريب حديثه عن لاعبي الأهلي، قائلاً :"حصلنا على موافقة بتواجد لاعبي الأهلي بعد يوم 17 رغم أننا تلقينا تحذيرات في البداية على السفر لليابان في موعد أقصاه يوم 17، ولا يجوز السفر بعد ذلك، لاعبي الأهلي الآن هم أولوية عند بيتسو موسيماني نظرًا لارتباطهم بنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا".

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات مع كل من منتخبات إسبانيا - الأرجنتين - أستراليا.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيفتتح مشواره في الأولمبياد بمواجهة منتخب إسبانيا يوم 22 من الشهر الجاري ثم مواجهة الأرجنتين وأخيرًا أستراليا.