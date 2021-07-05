مدرب سموحة: ما حدث أمام الأهلي في 4 دقائق قتل المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة بأن فريقه دخل مواجهة الأهلي التي أقيمت مساء الأحد ضمن دوري we المصري على ستاد الأسكندرية، بهدف تسجيل هدف مبكر لكن ارتكاب 3 أخطاء في 4 دقائق حسم المباراة لصالح المنافس.

وقال سامي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية عقب الخسارة من الأهلي 4-0: "في بداية المباراة كانت متوازنة وكل فريق له فرصة، وهدفنا كان التسجيل مبكرًا ووصلنا لكن دون أن يكون هناك عمل كافي للتسجيل في مرمى فريق بحجم الأهلي".

وتابع: "عندما يكون هناك خطأ أمام فريق بحجم الأهلي في خط الدفاع يكون الأمر صعب والأخطاء تكررت للأسف 3 مرات خلال 4 دقائق وهذا شيء لا يصح".

وأضاف :"حاولنا بين الشوطين التعامل مع الأمر بشكل ايجابي لكن بالتأكيد التعويض امام فريق سجل 3 أهداف في الشوط الأول أمر صعب".

واختتم قائلًا: "لكني أشكر اللاعبين على الأداء وفي النهاية من الوارد الخسارة في مباراة أو اثنين ونحن في نهاية الدوري وربما تكون هذه هي المشكلة".