وزير الرياضة: ستاد المصري سيكون جاهز لاحتضان المباريات بعد عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن عملية تطوير استاد النادي المصري ببورسعيد سيستغرق مدة لن تتخطى العامين ليكون جاهز بعد ذلك لاستضافة المباريات.

وبدأ العمل في بناء الإستاد الجديد للنادي المصري البورسعيدي بعد وضع حجر الأساس بهدم مدرجات الاستاد.

وقال صبحي في تصريحات عبر قناة "ام بي سي مصر":" منذ فترة طويلة ونحن ندرس ملف تطوير ستاد المصري وحصلنا على موافقة من الدولة، وبدأنا بالفعل في وضع حجر الأساس وبعد عامين سيتغير الاستاد بشكل كامل".

وأضاف:" استاد المصري سيبنى من جديد تماما، وسنراعي كل عوامل الأمن والسلامة".

وأوضح، أنه كان من المفترض أن يتواجد الاستاد في أم إفريقيا 2019 لكن لم يستوف الشروط وقتها، وسيكون بعد ذلك الموقف مختلف بعد تطويره بشكل كامل.

وأتم تصريحاته:" بعد أقل من سنتين وسيكون الاستاد الجديد جاهز لاستضافة مباريات فريق المصري، وسيخدم الاستاد المنطقة بالكامل".

ومن المقرر أن يضم الملعب الرئيسي والمدرجات، وبوابات الدخول الاليكترونية، وعدد 4 غرف لتغيير الملابس للاعبين، وصالة اللياقة البدنية، وصالة المؤتمرات الصحفية، وغرف فندقية لإقامة اللاعبين، وصالات أنشطة رياضية متعددة.