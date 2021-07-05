"محدش يعرف الخير فين".. غزل المحلة يعلق على تأجيل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

علّق عمر عبد الله المشرف على فريق الكرة بنادي غزل المحلة، على قرار تأجيل مباراة فريقه أمام الزمالك.

عبد الله قال في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" :"كنّا نقترب من مغادرة المحلة قبل قرار تأجيل المباراة".

وكشف :"تلقيت اتصالاً هاتفيًا بتأجيل المباراة دون أي أسباب، التأجيل بتاع ربنا ومحدش يعرف الخير فين".

وتابع :"كان الأفضل لنا معرفة قرار التأجيل قبل ذلك".

وعن وضع فريقه في مسابقة الدوري، رد :"الوضع صعب بالنسبة لصراع الهبوط، نحتاج لفوز من أجل الخروج من هذا الموقف".

وأنهى :"الضغط سيكون في بداية شهر أغسطس لأننا سنخوض أربع مباريات في 12 يومًا".

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة حتى الثالث من أغسطس المقبل في لقاء يأتي ضمن الأسبوع الـ28 من مسابقة دوري we المصري.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر في جدول دوري we المصري برصيد 32 نقطة.