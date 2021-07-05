مدرب الأهلي: خروج الشناوي أمام سموحة لا علاقة له بأي إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد سامي قمصان مدرب الاهلي، أن محمد الشناوي حارس الفريق، لا يحتاج لدعم، مشيراً إلى أن خروجه بين شوطي لقاء سموحة، لا علاقة له بأي إصابات.

وقال قمصان في تصريحات عبر قناتي الأهلي و"اون تايم سبورتس 2": "أداء مميز من اللاعبين واشكرهم على ذلك، علي معلول لاعب كبير ولدينا ثقة كبيرة فيه، سجل ضربة جزاء وصنع هدفين، والحمد لله التوفيق كان معنا خلال المباراة".

وأضاف: "كل مباراة بتستفاد من الاخطاء التي نقع فيها حتى لا نكررها، وكان يجب أن نقدم هذا الاداء امام فريق سموحة الذي يعتمد على الكرات المرتدة، ومهم جدا اللعب على جميع الحلول وموسيماني يفعل ذلك".

وأكمل قمصان: "يجب التركيز والاستمرار بنفس الاداء وهذا يعطي دفعة كبيرة للاعبين، والنتيجة كانت مرضية بالنسبة لنا بعد خيبة الامل في مباراة بيراميدز، واعتقد ان الاستمرارية ستعطيك دفعة معنوية للمباراة النهائية في افريقيا".

وعن خروج الشناوي بين شوطي لقاء سموحة، قال مدرب الأهلي: "محمد الشناوي سليم، خروجه من مباراة سموحة لا علاقة له بأي إصابات، تعرض لكدمة خفيفة بالأمس ولكنه من نوعية اللاعبين الذين يتحاملون على أنفسهم".

واختتم قمصان تصريحاته: "محمد الشناوي ليس بحاجة للدعم، فهو أفضل حارس مرمى في مصر، وأي لاعب يخطيء أحيانًا في بعض المباريات، فهو حارس كبير والجميع يثق به".