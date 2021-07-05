موعد مباراة البرازيل وبيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة البرازيل وبيرو في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 مع القنوات الناقلة والمعلق، بالإضافة إلى تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين.

تُقام مباراة البرازيل وبيرو على ملعب نيلتون سانتوس بمدينة ريو دي جانيرو، وبدون حضور الجماهير بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا داخل بلاد السامبا.

تأهل منتخب البرازيل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2021، بعد فوزه على منتخب تشيلي في دور الثمانية بهدفٍ دون مقابل، وقبل ذلك احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.

بينما تأهل منتخب بيرو على حساب باراجواي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي على استاد نيلتون سانتوس الأولمبي بنتيجة (3-3).

ويغيب عن صفوف منتخب البرازيل في مواجهة بيرو، المهاجم جابرييل جيسوس الذي تعرض للطرد أمام تشيلي، والمدافع فيليبي بسبب الإصابة، بينما يفتقد منتخب الأنكا نجم نادي الهلال السعودي آندري كاريلو بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويحين موعد مباراة البرازيل وبيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا، يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 وتنطلق صافرة البداية، في تمام الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش، 01:00 صباحًا بتوقيت مصر، 02:00 بتوقيت السعودية، 03:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة البرازيل وبيرو في بطولة كوبا أمريكا 2021، على قناة بي إن سبورتس ماكس 5 و6، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على سبورت تي في 2 البرتغالية.

تاريخ مواجهات البرازيل وبيرو في كوبا أمريكا

ألتقى البرازيل وبيرو في 19 مباراة سابقة ببطولة كوبا أمريكا، ويمتلك راقصو السامبا الأفضلية بتحقيق الانتصار في 13 مناسبة، آخرها في دور المجموعات من النسخة الحالية بنتيجة (4-0).

وانتصر منتخب بيرو على البرازيل 3 مرات في بطولة كوبا أمريكا، وحقق الأنكا الفوز الأول في نسخة 1953 بهدفٍ دون مقابل، والثاني في نسخة 1975 بنتيجة (3-1)، أما الثالث فكان بنتيجة (1-0)، في النسخة المئوية من المسابقة والتي أقيمت في عام 2016.

بينما سيطر التعادل على 3 مواجهات بين البرازيل وبيرو في بطولة الكوبا، الأول كان في نسخة 1959 بنتيجة (2-2)، والثاني والثالث كان سلبيًا في نسختين متتاليتين 1989، و1993.

ويعود أكبر انتصار في تاريخ مواجهات المنتخبين لمنتخب البرازيل بنتيجة (7-0) في نصف نهائي نسخة 1997 التي أقيمت في بوليفيا.

وسجل منتخب البرازيل 46 هدفًا في شباك بيرو بجميع المواجهات التي جمعتهما في بطولة كوبا أمريكا، بينما أحرز المنتخب البيروفي 13 هدفًا فقط في شباك السيليساو.