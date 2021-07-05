الاهلي يصالح جماهيره على حساب سموحة في الدوري المصري

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي وسموحة بالجولة الـ28 في الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الاحد 4-7-2021.

كشر النادي الاهلي عن أنيابه بتحقيق الفوز على سموحة بنتيجة (4-0) في المباراة التي أقيمت على استاد الاسكندرية، ليصالح جماهيره بعد التعادل المخيب أمام بيراميدز في الجولة الماضية.

وسجل اهداف الاهلي امام سموحة اليوم، كل من، محمد شريف هدفين في الدقيقتين (40، و58)، حسين الشحات (42)، وعلي معلول في الدقيقة (45).

وبهذا الانتصار، رفع النادي الاهلي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر “الزمالك” بفارق 16 نقطة، مع إمتلاكه 6 مباريات مؤجلة، بينما تجمد سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الاهلي وسموحة، من الحكم الدولي المصري “إبراهيم نور الدين”، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

أنهى النادي الاهلي الشوط الأول متقدمًا على سموحة بثلاثية نظيفة، جاءت في وقت قياسي لم يتخطى الـ4 دقائق، في المباراة المقامة على استاد الاسكندرية.

سيطر النادي الاهلي على الكرة منذ بداية المباراة، وصنع الفرصة الأولى في الدقيقة السادسة عن طريق طاهر طاهر الذي روض كرة داخل يسار منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها الحارس مهدي سليمان ببراعة.

وأضاع حسين الشحات فرصة افتتاح التسجيل للنادي الاهلي في الدقيقة (11)، بعدما استلم تمريرة طولية من محمد مجدي أفشة، وتلاعب بالحارس قبل أن يسدد كرة علت المرمى.

وحرمت العارضة النادي الاهلي من الهدف الأول في الدقيقة (17)، حينما تقدم على معلول من الجهة اليسرى وأرسل عرضية نموذجية أرتقى لها محمد شريف وضربها رأسية قوية ارتطمت في العارضة وخرجت إلى ضربة مرمى.

وتمكن حسين الشحات من افتتاح التسجيل في الدقيقة (26)، من ضربة مقصية رائعة، ولكنه أُلغي بداعي التسلل.

ونجح محمد شريف في خطف هدف التقدم للنادي الاهلي عند الدقيقة (40)، بعدما تبادل الكرة مع طاهر طاهر قبل أن يسددها مباشرة في شباك الهاني سليمان.

وضاعف حسين الشحات النتيجة للنادي الاهلي بإضافة الهدف الثاني من تسديدة على الطائر لعرضية علي معلول في الدقيقة (42).

وزاد علي معلول الغلة بالهدف الثالث في الدقيقة (44)، من ضربة جزاء، تحصل عليها حسين الشحات بعدما تعرض لإعاقة واضحة من مدافع سموحة داخل المنطقة.

وأهدر عبدالكبير الوادي فرصة تقليص الفارق لنادي سموحة بعد تباطأ غريب في تسديد الكرة من إنفراد صريح بالمرمى في الدقيقة (45+2)، قبل أن يضيع البدري فرصة جديدة في الدقيقة (45+4).

الاهلي يواصل الضغط

ومع بداية الشوط الثاني قرر بيتسو موسيماني إراحة قائد الفريق “محمد الشناوي”، ليحل بديلًا عنه الحارس علي لطفي، في أولى تغييرات النادي الاهلي بالمباراة.

وواصل النادي الاهلي ضغطه على دفاعات سموحة، وكان حمدي فتحي قريبة للغاية من تسجيل الهدف الرابع، لولا ارتطام تسديدته من داخل منطقة الجزاء بالعارضة والقائم في الدقيقة (53).

وحاول مصطفى فتحي مباغتة الحارس البديل علي لطفي بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة (55)، ولكنها مرت أعلى العارضة ببضعة سنتيمترات.

وسجل محمد شريف هدفه الشخصي الثاني والرابع للنادي الاهلي في الدقيقة (59)، عبر هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات القصيرة استغلها علي معلول في إختراق منطقة جزاء سموحة، ومرر كرة عرضية أرضية قابلها شريف بتسديدة مباشرة استقرت في شباك الهاني سليمان.

وتوالت التغييرات بعد ذلك من قبل الفريقين، وهدأ ريتم المباراة تمامًا، لتنتهي بفوز الاهلي على سموحة بنتيجة (4-0).

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري