الإتحاد العام لكرة القدم يقر انطلاق الموسم الكروي مطلع أغسطس المقبل

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الإتحاد العام لكرة القدم انطلاق مسابقة دوري الدرجة الأولى في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل وبنظام المجموعتين.



وفي خطاب بعثة الإتحاد لكافة الأندية مرفقاً بلائحة البطولة، أكد الإتحاد أن موعد قرعة الدوري ستكون في الـ 15 من يوليو الجاري العاشرة صباحاً في مقر الإتحاد العام لكرة القدم في صنعاء.



وطالب الإتحاد من كل نادي ترشيح مندوبيهم لحضور القرعة مع تفويض كتابي وموافقة بالمشاركة.



وتصنف أندية الكرة اليمنية إلى 3 درجات "الأولى والثانية والثالثة".

يشار أن الأندية رفضت مطلع العام الجاري، المشاركة في دوري عام بمجموعة واحدة "ذهاب وإياب"؛ بسبب مخاوف أمنية.

