الامارات | «الأولمبية» تعلن تفاصيل مشاركة الإمارات في أولمبياد طوكيو غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية» تعلن تفاصيل مشاركة الإمارات في أولمبياد طوكيو غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد اللجنة الأولمبية الوطنية في تمام الـ11 من صباح غد بمقر الهيئة العامة للرياضة في دبي، المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان الرسمي عن وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، التي تقام خلال الفترة من 23 يوليو الجاري إلى الثامن من أغسطس المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news