الامارات | بني ياس يؤجل ملف تجديد عقود اللاعبين مؤقتاً

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يؤجل ملف تجديد عقود اللاعبين مؤقتاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن ملف تجديد عقود اللاعبين في نادي بني ياس جرى تأجيله بشكل مؤقت في وقت تنتهي فيه عقود بعض اللاعبين المؤثرين بنهاية الموسم الجديد، وعلى رأسهم المهاجم الفلسطيني أحمد أبوناموس الذي يلعب في صفوف «السماوي» ضمن فئة اللاعبين المقيمين، وكان قد تألق بشكل لافت مع الفريق في الموسم الماضي.

واكتفت إدارة «السماوي» خلال الفترة الماضية بتجديد عقد الصربي ساشا افكوفيتش لموسم إضافي، لتحافظ بذلك على الاستقرار الدفاعي، فيما فعلت بند الشراء الموجود في عقد الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، ليستمر بذلك مع الفريق حتى 2024، بينما في المقابل غادر اللاعب سلطان الشامسي صفوف الفريق منتقلاً الى صفوف فريق العين.

على جانب آخر، يبدأ فريق بني ياس معسكره التحضيري مساء اليوم في إمارة الفجيرة، والذي يستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الاستعداد للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل ويبحث من خلاله الفريق «السماوي» تقديم مستوى لا يقل عن الموسم الماضي حينما ظل منافساً على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم حتى الجولة الأخيرة.

وأجرى لاعبو «السماوي» الفحوص الطبية السنوية على مدار يومي السبت والأحد في وقت ينتظر فيه وصول لاعب الفريق، البرازيلي جواو فيكتور، خلال الساعات القادمة من مسقط رأسه، وذلك للانخراط في التدريبات عقب انتهاء إجازته الصيفية، في وقت لايزال فيه الفريق يبحث عن تعويض رحيل المهاجم البرازيلي، جواو بيدرو، الذي انتهت إعارته وانتقل الى صفوف الوحدة.

وذكر النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن فكرة إقامة المعسكر التحضيري داخل الدولة بدلاً من السفر إلى إحدى الدول الأوروبية جاء بالتشاور والاتفاق مع مدرب الفريق، الروماني دانيال إيسيلا. وكان الفريق أقام معسكره في الموسم الماضي، وحقق الفريق نتائج جيدة وكان قريباً من لقبي دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.

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