الامارات | كلباء يضم اللاعب الهنغاري رولاند فارجا

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يضم اللاعب الهنغاري رولاند فارجا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم عن التعاقد مع اللاعب الهنغاري رولاند فارجا قادماً من نادي إم تي كي بودابست، ويمتد عقده سنة واحدة لتمثيل الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، بعد نجاح المفاوضات بضمه للفريق.

وشهد توقيع العقد رئيس شركة كرة القدم، علي كانو، ومسؤولو النادي. وسبق للاعب (31 سنة) المشاركة في الدوري الايطالي مع ناديي بريشيا وفوجيه في عامي 2009-2010. ويعد رولاند ثاني لاعب هنغاري يرتدي قميص النمور بعد اللاعب بالاس جوجاك.

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