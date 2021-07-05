الامارات | إيغور يغادر الشارقة متجهاً إلى الدوري السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن إيغور يغادر الشارقة متجهاً إلى الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن نادي الشارقة وافق على انتقال لاعبه البرازيلي، إيغور كورنادو، إلى اتحاد جدة السعودي مقابل 12 مليون يورو.

وكان إيغور مرتبطاً بعقد رسمي مع الشارقة حتى 2023، قادماً من نادي باليرمو الإيطالي.

كما علمت «الإمارات اليوم» أن الشارقة يفكر في استثمار المبلغ الخاص بصفقة إيغور من أجل التعاقد مع لاعب آخر، وكذلك بديل للبرازيلي ويلتون سواريز، الذي غادر الدولة بشكل نهائي بسبب المرض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news