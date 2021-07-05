الامارات | تين كات يرفض تدريب منتخب هولندا

شكرا لقرائتكم خبر عن تين كات يرفض تدريب منتخب هولندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الوحدة حالياً، الهولندي هينك تين كات، أنه لا يفكر في تولي تدريب منتخب هولندا، خلفاً للمدرب فرانك دي بور، الذي تقدم باستقالته من تدريب «الطواحين»، عقب خروج الفريق من ثمن نهائي يورو 2020 بالخسارة أمام التشيك بهدفين دون رد.

وقال تين كات لصحيفة «تيليغراف» الهولندية إنه ليس مهتماً بتولي تدريب منتخب هولندا، موضحاً: «أنا لست متاحاً لهذا المنصب، يمكن للاتحاد الهولندي لكرة القدم الاتصال بي، لكن ليس لأكون مدرباً، بل للاعتذار عما حدث في 2017».

وأضاف: «الخطأ يقع على عاتق القادة الحاليين لاتحاد الكرة، لأن المعنيين يعرفون ما يحدث للفريق».

وأشارت الصحيفة إلى أن تين كات كان مرشحاً لتولي تدريب منتخب هولندا في 2017، عندما كان المدرب الهولندي يقود فريق الجزيرة، ولكن اتحاد الكرة المحلي تأخر في اتخاذ القرار، وتراجع عن فكرة التعاقد مع تين كات.

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