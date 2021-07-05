اخبار الرياضه

الامارات | رسمياً.. النمر مساعداً لمدرب خورفكان

0 نشر
محمد فاضل ■ خورفكان 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. النمر مساعداً لمدرب خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم عن تعاقدها بشكل رسمي مع المدرب المواطن، عبدالمجيد النمر، مدرباً مساعداً للمدير الفني للفريق الأول بالنادي، خلال الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

ويتمتع المدرب النمر، الذي سبق له العمل مدرباً لمنتخبات المراحل السنية، إضافة إلى فريق رديف الشارقة، بالعديد من المؤهلات الفنية، منها دبلوم المحترفين، وكونه محاضراً آسيوياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا