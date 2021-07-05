الامارات | رسمياً.. النمر مساعداً لمدرب خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. النمر مساعداً لمدرب خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم عن تعاقدها بشكل رسمي مع المدرب المواطن، عبدالمجيد النمر، مدرباً مساعداً للمدير الفني للفريق الأول بالنادي، خلال الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

ويتمتع المدرب النمر، الذي سبق له العمل مدرباً لمنتخبات المراحل السنية، إضافة إلى فريق رديف الشارقة، بالعديد من المؤهلات الفنية، منها دبلوم المحترفين، وكونه محاضراً آسيوياً.

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