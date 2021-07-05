الامارات | محمد خوري يحصل على شهادة تحكيم الملاكمة «3 نجوم»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد خوري يحصل على شهادة تحكيم الملاكمة «3 نجوم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح الاتحاد الدولي للملاكمة الحكم الدولي محمد خوري، (26 سنة)، شهادة التحكيم (3 نجوم) التي تمهد له قيادة النزالات على المستويين الدولي والأولمبي.

ويُعد خوري ثاني حكم مواطن ينال هذه الشهادة، بعد زميله الدولي سلطان الوالي في عام 2018.

وشكر خوري مجلس إدارة اتحاد الملاكمة والجهود التي بذلها رئيس الاتحادين الآسيوي والاماراتي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة أنس العتيبة، معبراً عن سعادته لكونه حكم «3 نجوم» على مستوى العالم.

وقال خوري لـ«الإمارات اليوم»: «اتجهت إلى التحكيم في سن مبكرة لرغبتي في تعلّم قوانين الملاكمة في ذلك الوقت، ما شجعني على دخول مجال التحكيم وأنا في عمر الـ19 سنة حكماً محلياً، وحصلت على الشارة الدولية (نجمة واحدة) بعد عام واحد في 2015، في دورة أقيمت في السعودية، ثم على الشارة الدولية (نجمتان) في 2019 في مصر، وأثمرت الشهادتان بقيادتي لنزالات دولية، منها في بطولة العرب في مصر، وبطولة كأس الرئيس في إندونيسيا، وألعاب جنوب شرق آسيا في الفلبين».

وتابع: «انعكست هذه الشهادة بالفائدة على الملاكمة الإماراتية بتثقيف لاعبي ولاعبات المنتخب بقوانين اللعبة، وتعزيز دور لجنة الحكام برئاسة الدولي عمر الجابري من خلال إقامة الدورات التدريبية والتطويرية للحكام الجدد والإشراف على البطولات داخل الدولة». وعن طموحه المقبل قال: «طموحاتي المقبلة في التحكيم أن أحكّم في بطولة العالم وفي الأولمبياد».

محمد خوري:

• «اتجهت إلى التحكيم في سن مبكرة لرغبتي في تعلّم قوانين الملاكمة».

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