الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إصابة

يعاني نادٍ في «المحترفين» إصابة أحد لاعبيه الأجانب، الذي يرتبط معه بعقد لنهاية الموسم المقبل، وقد تطول مدة علاجه، ما يجعل البحث عن حل وسط مطلباً، لكنه يصطدم في الوقت نفسه بقيمة الشرط الجزائي.

طبيب

أعلن نادي الشارقة تعاقده مع الإسباني ريكارد برونا طبيباً للفريق الأول بالنادي، علماً أنه سبق له العمل في نادي برشلونة ومحاضراً في الطب الرياضي بجامعة برشلونة.

«شاطئية»

تلقى عدد من اللاعبين الأجانب توبيخاً من الجهاز الفني لأحد أندية الدوري، بعدما شارك اللاعبون في مباراة بكرة القدم الشاطئية الأسبوع الماضي، وذلك بسبب إمكانية تعرّض أحدهم للإصابة قبل بدء الفريق فترة الإعداد في الشهر الجاري.

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