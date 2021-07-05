ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة.. وقائمة الهدافين بعد ثنائية محمد شريف

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اكتسح الأهلي، مضيفه سموحة، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، على استاد الإسكندرية، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز أهداف الأهلي محمد شريف "هدفين"، في الدقيقتين 40، و58، وحسين الشحات في الدقيقة 42، وعلي معلول في الدقيقة 45، بواقع هدف لكل منهما.

وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ45 نقطة في المركز الثاني من 21 مباراة، متأخرا بفارق 16 نقطة عن الزمالك المتصدر بـ61 نقطة من 27 لقاء، فيما ظل سموحة في المركز الرابع بـ40 نقطة.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وسموحة:

1- الزمالك - المركز الأول - 61 نقطة من 27 مباراة.

2- الأهلي - المركز الثاني - 45 نقطة من 21 مباراة.

3- المصري - المركز الثالث - 43 نقطة من 28 مباراة.

4- سموحة - المركز الرابع - 40 نقطة من 28 مباراة.

5- إنبي - المركز الخامس - 38 نقطة.

6- الاتحاد السكندري - المركز السادس - 38 نقطة.

7- طلائع الجيش - المركز السابع - 37 نقطة.

8- بيراميدز - المركز الثامن - 36 نقطة.

9- الجونة - المركز التاسع - 36 نقطة.

10- مصر للمقاصة - المركز العاشر - 36 نقطة.

11- سيراميكا كليوباترا - المركز الحادي عشر - 33 نقطة.

12- الإسماعيلي - المركز الثاني عشر - 32 نقطة.

13- غزل المحلة - المركز الثالث عشر - 32 نقطة.

14- المقاولون العرب - المركز الرابع عشر - 29 نقطة.

15- البنك الأهلي - المركز الخامس عشر - 25 نقطة.

16- أسوان - المركز السادس عشر - 25 نقطة.

17- وادي دجلة - المركز السابع عشر - 22 نقطة.

18- الإنتاج الحربي - المركز الثامن عشر - 18 نقطة.

ترتيب الهدافين

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري بعد ثنائية محمد شريف

1 -أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا كليوباترا - 15 هدفا.

2 -أشرف بن شرقي، جناح الزمالك - 12 هدفا.

3- محمد شريف، مهاجم الأهلي، أحمد سمير، مهاجم طلائع الجيش- عمر كمال، مهاجم المصري، لكل منهم 11 هدفا.

4 - عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش- مصطفى فتحي، جناح سموحة، رامي صبري، مدافع انبي، لكل منهم 10 أهداف.

5 - يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك- باسم مرسي، مهاجم مصر للمقاصة، - حسام حسن، مهاجم سموحة، فخر الدين بن يوسف، مهاجم الإسماعيلي، لكل منهم 9 أهداف.

6 -أحمد علي، مهاجم البنك الأهلي- شيميلس بيكلي، مهاجم مصر المقاصة، لكل منهما 8 أهداف.