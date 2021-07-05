الأهلي يغسل أحزانه برباعية في سموحة.. والحكم يلغي هدفا عالميا للشحات (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اكتسح الأهلي، مضيفه سموحة، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، على استاد الإسكندرية، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز أهداف الأهلي محمد شريف "هدفين"، في الدقيقتين 40، و58، وحسين الشحات في الدقيقة 42، وعلي معلول في الدقيقة 45، بواقع هدف لكل منهما.

وألغى إبراهيم نور الدين، حكم مباراة الأهلي وسموحة، هدفًا عالميا لحسين الشحات، "باكورد"، في الدقيقة 26 بداعي التسلل.

شاهد هدف الشحات العالمي

وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء، وسط استسلام تام للاعبي سموحة.

وكان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز في الجولة الماضية 2-2، لينتفض اليوم أمام سموحة ويستعيد عافيته.

وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ45 نقطة في المركز الثاني من 21 مباراة، متأخرا بفارق 16 نقطة عن الزمالك المتصدر بـ61 نقطة من 27 لقاء، فيما ظل سموحة في المركز الرابع بـ40 نقطة.

شاهد أهداف المباراة: