شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: قرار تأجيل مباراة الزمالك والمحلة في مصلحة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فوز فريقه على سموحة جاء في مرحلة مهمة من عمر البطولة وتسجيل 3 أهداف في 6 دقائق أعطت أريحية للفريقين، خاصة أن الأهلي خارج من مباراة بعد 48 ساعة من مواجهة بيراميدز وكان متوقعا أن يكون هناك إجهاد على اللاعبين.

وقال في تصريحات لقناة الأهلي، إن الأهلي يلعب تحت أي ظروف، ونلعب على لقب البطولة وتتبقى لنا 13 مباراة، وهو عدد كبير من عمر المسابقة، وأيا كانت الظروف لابد أن نلعب ولدينا أفضلية علينا الحفاظ عليها.

وعلق على قرار اتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة مؤكدا: "القرار لا يخصني وهو قرار اتحاد الكرة وهو من أحسن القرارات؛ لأننا نرغب في الاقتراب من فارق النقاط بيننا وبين الزمالك، لذا فإن القرار جاء في مصلحتنا.

وعن استعداد فريقه لخوض نهائي دوري أبطال إفريقي أوضح أن نهائي افريقيا في موعده ووصلتنا بنود من الكاف منها لو انتهى اللقاء بالتعادل سيتم لعب شوطين إضافيين وكذلك عن التغييرات وطاقم الحكام.

وتابع: لدينا مباراتا المقاولون والمقاصة نستعد لهم بقوة لتحقيق نتيجة قوية فيهما وبعدها سنستعد لأفريقيا، مشددا على أن كل اللاعبين سيكون لهم دور في الفترة القادمة، ولابد أن يكون الجميع لديهم استعداد وكل المباريات سهلة ولو تسهلت أهدافها.

وأردف: مباراتنا مع بيراميدز من افضل المباريات التي خضناها ولكن فقدنا فيها نقطتين ولم يحالفنا التوفيق في الحفاظ على الفوز

واختتم عبد الحفيظ: نحتاج الاقتراب من الزمالك وخوض عدد من المباريات لأن عدد المباريات وفارق النقاط سيقل مع المنافس وستكون لدينا أفضلية في النقاط وعندما تنظر للجدول سيكون الترتيب مختلفا وسيخلق ضغطا على المنافس.