أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 4 /7/ 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد الموافق 4 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها تأجيل مباراة الزمالك والمحلة، وتتويج ميار شريف بفضية بطولة فرنسا للتنس، بالإضافة إلى تسجيل محمد شريف الهدف الرابع فى مرمى سموحة.

الأهلي يهزم سموحة برباعية نظيفة ويرتقى لوصافة الدوري

حقق فريق الأهلي فوزا كاسحا على سموحة برباعية نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية في الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري..سجل رباعية الأهلي كل من: حسين الشحات ، علي معلول ، ومحمد شريف "هدفين". ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة، ويصعد للمركز الثاني، فيما تجمّد رصيد سموحة عند 40 نقطة، ويبقي في المركز الرابع.

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الحارس أحمد الشناوي خلال مباراة الفريق أمام إنبي في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.