اخبار الزمالك اليوم الأحد 4/ 7 /2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار نادي الزمالك، اليوم الأحد الموافق 4 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها تأجيل مباراة الزمالك والمحلة، وتحذير كارتيرون لدفاع الزمالك، بالاضافة إلى اختبار طبى لمحمود علاء و تأهيله.

تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدورى إلى 3 أغسطس المقبل

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة، والتى كان مقررا إقامتها غداً بالجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام فى التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل باستاد القاهرة.

اختبار طبى لمحمود علاء لتحديد موقفه من مواجهة المحلة بعد إصابة مفصل الركبة يخضع محمود علاء، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى على هامش التدريب الجماعى للفريق الذى سيقام مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، لتحديد موقفه من مواجهة غزل المحلة المقرر لها غدًا، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.