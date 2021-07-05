شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الأحد 4 / 7 / 2021 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 4 / 7 / 2021 إقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الأهلى مع سموحة وواجه بيراميدز نظيره إنبي على ستاد الدفاع الجوى بينما التقى طلائع الجيش مع المقاولون العرب.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى: الأهلى 4 – 0 سموحة

حقق فريق الأهلي فوزا كاسحا على سموحة برباعية نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الأسكندرية في الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري.

سجل رباعية الأهلي كل من: حسين الشحات ، علي معلول ، ومحمد شريف "هدفين".

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة جمعهم من 21 مباراة، ويصعد للمركز الثاني فيما تجمّد رصيد سموحة عند 40 نقطة، ويبقي في المركز الرابع.

بيراميدز 1 – 1 إنبى

انتهت مباراة بيراميدز وإنبي بالتعادل الإيجابي 1 – 1 في المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل لإنبي محمد شريف حتحوت فى الدقيقة 31 قبل أن يتعادل لبيراميدز دودو الجباس في الدقيقة 38.

بهذه النتيجة احتل بيراميدز المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما خاض 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 29 ولايزال لديه أربع مباريات مؤجلة.

بينما صعد إنبى إلى المركز الخامس برصيد 38 نقطة من 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

طلائع الجيش 1 – 0 المقاولون

نجح فريق طلائع الجيش فى الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، أحرزه ناصر منسي مهاجم الفريق في الدقيقة 88 ، فى المباراة التي جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يقفز الطلائع إلى المركز السابع برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفًا.

فيما استمر المقاولون العرب في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في ثمانية لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان.