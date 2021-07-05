شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس: بيراميدز أفضل فريق توليت تدريبه فى مسيرتى.. ونحتاج وقتا وصبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، إنه يُكِنّ الاحترام للمدير الفني حلمي طولان، موضحا أنه واحد من أفضل المدربين في مصر، ومن أكثر الشخصيات احتراما في مصر، متمنيا له التوفيق في انبي وفي باقي مباريات الدوري، مشددا على أنه موجود على رأس الجهاز الفني منذ 6 أيام فقط، لعب خلالها مباراتين مهمتين؛ إحداهما أمام الأهلي وبعشرة لاعبين لفترة طويلة، ثم إنبي الفريق القوي للغاية.

وشدد جونياس على أن الوقت لم يسعفه لتقديم الكثير مع الفريق والإعداد والتحضير للمباريات بالصورة المطلوبة، ولكنه سعيد للغاية بمستوى اللاعبين وتقبلهم لطريقة عمله وبمجهودهم وبفضل الإمكانيات والمهارات الموجودة وقبول اللاعبين فإنه مع توالي المباريات سيكون الفريق الأفضل، ومن وجهة نظره هو الفريق الأفضل الذي يتولى تدريبه طوال مسيرته الاحترافية كمدرب بفضل شخصيات اللاعبين داخل الملعب وإمكانياتهم، وهو لن يتحدث يوما عن أعذار، ولكنه يتحدث عن الواقع وسعيد بالمجموعة الحالية الرائعة من النجوم.

وشدد المدير الفني على أنه حرص على التحدث مع اللاعبين عقب اللقاء لدعمهم معنويا ونفسيا والشد من أزرهم والتأكيد على تقديمهم مستويات هائلة، موضحا أن دونجا ورمضان صبحي لاعبان مهمان للغاية وغيابهما مؤثر، ولكن في نفس الوقت سعيد باللاعبين والكل قادر على التعويض في المرحلة المقبلة.

تاكيس جونياس شدد على أن الفريق وهو كمدرب يحتاجون جميعا للوقت والصبر حتى تمر المباريات والأيام بالصورة المطلوبة، ويحتاج للوقت فقط من أجل التحضير جيدا واللاعبون يمتلكون قدرات غاية في القوة، متمنيا ألا تكون إصابة أحمد الشناوي قوية وتبعده لفترة طويلة ولكن يجب الانتظار لمدة 48 ساعة من أجل معرفة وضع الإصابة وخطورتها ومدى قوتها ويجب الإشادة كثيرا في ذات الوقت بمستوى الحارس شريف إكرامي والذي كان جاهزا بنسبة 100%، بعد إصابة الشناوي، وقدم مستوى غاية في القوة ودافع عن مرماه ببسالة.