شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاهلي اليوم الاحد 4\7\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 4 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها الموافقة على رحيل بواليا للكويت، ودعم موسيمانى للشناوى، وإلغاء هدف عالمى للشحات فى مرمى سموحة.

الأهلي يوافق على رحيل والتر بواليا للكويت.. والسعودية البديل

كشفت مصادر لليوم السابع أن الزامبى والتر بواليا، مهاجم الأهلى، تلقى عرضاً جاداً من أحد الأندية الكويتية، وهو العرض الذى لقى قبولاً داخل القلعة الحمراء، ليصبح اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفى. وأكد مصدر مقرب من اللاعب أنه يملك أيضاً عرضاً من السعودية بمقابل مادى أقل، مؤكداً أن وجهة بواليا المقبلة ستكون للدورى الكويتى أو السعودى فى ظل رفضه اللعب لأحد الأندية المصرية على سبيل الإعارة، ويرغب الأهلى فى تسويق بواليا بعد النجاح فى إعارة أليو بادجى للدورى الفرنسى لإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعب أجنبى جديد لتدعيم صفوف الفريق.

موسيماني يدعم الشناوي فى جلسة خاصة قبل مواجهة سموحة حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على دعم محمد الشناوي قبل مباراة فريقه ضد سموحة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد الانتقادات التى تعرض لها الحارس الدولي بسبب خطئه فى مباراة بيراميدز الماضية. أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات إعارة ثلاثي فريق الشباب أحمد حسام ميدو مدافع ومحمد أحمد "بيسو" صانع ألعاب ومصطفى فوزي مهاجم إلى فريق زيزكوف التشيكي بدءًا من الموسم المقبل.

تحفظ فهد جمعة مهاجم الأهلي الشاب على فكرة الاحتراف فى نادي تيليتسه التشيكي فى الموسم المقبل، بعد تلقيه عرضا للرحيل بسبب ظروف عائلية تمنعه من الابتعاد عن القاهرة في الوقت الحالي.