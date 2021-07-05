شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم الأحد 4\7\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأحد 4/ 7/ 2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الحارس أحمد الشناوي خلال مباراة الفريق أمام إنبي في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة، والتى كان مقررا إقامتها غداً بالجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام فى التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل باستاد القاهرة.

توجت ميار شريف، بطلة مصر في التنس، بفضية بطولة فرنسا الدولية للتنس بعد خسارتها فى المباراة النهائية أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا المصنفة 125 عالميًا، بعد مباراة استمرت أكثر من 3 ساعات.

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات إعارة ثلاثي فريق الشباب أحمد حسام ميدو مدافع ومحمد أحمد "بيسو" صانع ألعاب ومصطفى فوزي مهاجم إلى فريق زيزكوف التشيكي بدءًا من الموسم المقبل

انتهت مباراة بيراميدز وإنبي بالتعادل الإيجابي 1 – 1 في المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ألغى إبراهيم نور الدين هدفًا عالميًا أحرزه حسين الشحات لاعب الأهلي مرمى سموحة في الدقيقة 26 من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

نجح فريق طلائع الجيش فى الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، أحرزه ناصر منسي مهاجم الفريق في الدقيقة 88 ، فى المباراة التي جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز