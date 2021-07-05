شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجتمع مع عبد القادر بعد إسقاط سموحة برباعية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأحمر والمعار إلى سموحة، قبل دخول غرفة خلع الملابس بعد نهاية مباراة الفريقين والتي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر الدوري.

جدير بالذكر أن عبد القادر مرشح بقوة للعودة إلى الأهلي بنهاية الموسم الحالي، وطالبه ببذل الجهد في المباريات المتبقية من عمر الدوري حتى يتمكن من حجز مكان في قائمة الفريق الأحمر بالموسم المقبل.

وحضر الدكتور عمرو محب، مترجم الأهلي، جلسة موسيماني مع عبد القادر لترجمة الحوار الذي دار بين لاعب الأهلي الواعد وموسيماني.

وحقق فريق الأهلي فوزا كاسحا على سموحة برباعية نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية في الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري.

سجل رباعية الأهلي كل من: حسين الشحات، علي معلول، ومحمد شريف "هدفين".

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة، ويصعد للمركز الثاني فيما تجمّد رصيد سموحة عند 40 نقطة، ويبقي في المركز الرابع.