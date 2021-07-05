شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أحمد الشناوي أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الحارس أحمد الشناوي خلال مباراة الفريق أمام إنبي في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

وخرج الشناوي مصابا في الشوط الأول من مباراة إنبي بملعب الدفاع الجوي بعد التحام قوي في إحدى المرات، حاول معها التحامل على نفسه لكنه غادر مصابا ليشارك بدلا منه الحارس شريف إكرامي.

وكشف المنيري، فى تصريحات للمركز الإعلامي، أن الحارس يعاني بشكل مبدئي من التواء شديد في الركبة، بعدما ثبتت ركبته خلال الالتحام على الأرض أدت إلى معاناته من آلام شديدة.

وأضاف أنه من المفضل في تلك الإصابات أن يتم الانتظار لمدة 48 ساعة حتى تتضح الرؤية، وبعدها تُجرى أشعة على الركبة لبيان مدى قوتها ولكنه متفائل بعدما أجرى عليها فحصا مبدئيا بعد خروج الحارس مصابا.