شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف يوجه رسالة مؤثرة لشوقي غريب بعد ترشيحه للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادى وادي دجلة، رسالة مؤثرة لشوقي غريب، المدير الفني للمنتخب لوطني الأولمبي، والذي يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو في النصف الثاني من الشهر الجاري.

كان شوقي غريب قد وضع محمد عبد المنصف ضمن قائمة أولية ضمت 50 لاعبا للمشاركة في الأولمبياد، وهي القائمة التي أرسلت للفيفا قبل أسابيع، وتم تقليصها للقائمة النهائية التي شهدت تواجد محمد الشناوى ومحمد صبحي وعمر صلاح.

وقال عبد المنصف، عبر ”الخليج 365”، لشوقي غريب: "أشكره لاختيارى ضمن القائمة الأولية للمنتخب التي ضمت 50 لاعبا، وأقدر هذه الثقة الكبيرة من مدرب بحجم المنتخب الأولمبي، وأتمنى للحراس المشاركين التوفيق في الأولمبياد".

وأضاف أوسة: "قرار شوقي غريب باختياري في قائمة المنتخب الأولمبي منحني حافز كبير لمواصلة العطاء، خاصة أن هذا القرار جاء في ظل تجاهل الجهاز الفني للمنتخب الأول لاختياري في المعسكرين الأخيرين، رغم المستويات التي أقدمها وتبرهنها الأرقام".

ضمت قائمة الـ50 لاعبا الذين أرسلهم الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي ضمن القائمة الأولية الرباعى محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادى دجلة، وأحمد فتحى لاعب فريق بيراميدز، وعامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا، وأحمد أيمن منصور مدافع فريق بيراميدز، ليكونوا ضمن المجموعة التى اختار منهم القائمة النهائية يوم 30 يونيو المقبل للمشاركة في أولمبياد طوكيو الشهر المقبل.

وأخطر الجهاز الفني لمنتخب مصر اللجنة الأولمبية منذ فترة بقائمة تضم 50 لاعبا لاختيار 18 لاعبا منهم للمشاركة في أولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها شهر أغسطس المقبل.