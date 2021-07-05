شكرا لقرائتكم خبر عن العارضة تتعاطف مع سموحة وترفض تسجيل الهدف الرابع للأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاطف القائم مع فريق سموحة ورفض استقبال الهدف الرابع للأهلي عن طريق حمدي فتحي سموحة في الدقيقة 52 من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه في مباراته ضد سموحة اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول في الدفاع، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة في الوسط، ومحمد شريف ، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر في الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء: جونيور أجايي وسعد سمير وصلاح محسن وعلي لطفي وأليو ديانج ومروان محسن ومحمود كهربا ورامي ربيعة ومحمود وحيد.

وأعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل سموحة من: الهاني سليمان في حراسة المرمى، محمود البدري، رجب نبيل، أطهر الطاهر وشريف رضا في الدفاع، أحمد حمص، محمود حليمو، عبد الكبير الوادي ومصطفى فتحي في الوسط، أحمد عبد القادر وديريك نسيامبي في الهجوم.

يدخل الأهلي مباراة سموحة اليوم وفي رصيده 42 نقطة جمعها من 20 مواجهة بعدما حقق الفوز في 12 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد».

وتعادل في6 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز » والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يدخل سموحة مباراة اليوم برصيد 40 نقطة جمعها من 27 مباراة بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 16 مباراة، وخسر في3 مباريات.