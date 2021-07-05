شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر داخلى للتايكوندو استعدادا لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدخل منتخب التايكوندو معسكرا داخليا بأحد فنادق القاهرة، بعد غد الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو، على أن يستمر المعسكر حتى يوم 14 يوليو الجارى.

ومن المقرر أن يضم معسكر التايكوندو اللاعبين المتأهلين إلى الأولمبياد، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين غير المتأهلين إلى طوكيو.

واختارت اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو، رئيسا للبعثة الإعلامية المرافقة للبعثة المصرية فى الدورة الأولمبية بطوكيو 2021.

ومن المقرر أن تسافر البعثة المصرية إلى طوكيو على أفواج، بأن يكون الفوج الأول أحد يومى 16 أو 17 يوليو الجارى.

ويشارك من التايكوندو الرباعى هداية ملاك وسيف عيسى وعبد الرحمن وائل ونور حسين، بعد النجاح فى التأهل من خلال البطولات التى شاركو فيها خلال الفترة الماضية.