شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم سموحة برباعية نظيفة ويرتقى لوصافة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزا كاسحا على سموحة برباعية نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية في الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري.

سجل رباعية الأهلي كل من: حسين الشحات ، علي معلول ، ومحمد شريف "هدفين".

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة، ويصعد للمركز الثاني، فيما تجمّد رصيد سموحة عند 40 نقطة، ويبقي في المركز الرابع.

واستعاد الأهلي الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام بيراميدز بهدفين لمثلهما وهو التعادل الذي أغضب جمهور الأهلي؛ لأن الفريق السماوي تعادل في اللحظات الأخيرة من خطأ لمحمد الشناوي ، قبل أن ينتفض الأهلي أمام سموحة الليلة.

ولعب الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول في الدفاع، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة في الوسط، ومحمد شريف، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر في الهجوم.

فيما ضم تشكيل سموحة كلا من: الهاني سليمان في حراسة المرمى، محمود البدري، رجب نبيل، أطهر الطاهر وشريف رضا في الدفاع، أحمد حمص، محمود حليمو، عبد الكبير الوادي ومصطفى فتحي في الوسط، أحمد عبد القادر وديريك نسيامبي في الهجوم.

جاءت بداية الشوط الأول حماسية من جانب الفريقين خاصة الأهلي الذي ضغط بقوة منذ إطلاق إبراهيم نور الدين حكم المباراة صافرة البداية، ولعب الأهلي بقوة هجومية مُستغلاً سرعة الثلاثي محمد شريف وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

أهدر الأهلي أكثر من فرصة في الشوط الأول عن طريق طاهر محمد طاهر الذي انطلق بالكرة من ناحية اليمين، لكن الهاني سليمان خرج من مرماه وأنقذ الموقف، وعاد حسين الشحات وأهدر فرصة خطيرة بعدما تلقى تمريرة رائعة من أفشة وراوغ الشحات حارس سموحة ودفاع الفريق السكندري قبل أن يُسدد أعلى العارضة، لكن هجمات سموحة المرتدة كانت خطرة في ظل سرعة أحمد عبد القادر حمدي ومصطفى فتحي.

محمد شريف عاد ليُهدر فرصة بالرأس، بعدما تلقى تمريرة جيدة من علي معلول ارتقى لها، وسددها وارتطمت بالعارضة ورفضت دخول الشباك.

وتعرض محمد شريف لإصابة بسيطة تلقّى على أثرها العلاج داخل أرض الملعب واستكمل المشاركة في المباراة.

وألغى الحكم هدف سجله حسين الشحات في الدقيقة 26 بداعي التسلل، وواصل الأهلي سيطرته على المباراة، ونجح محمد شريف في تسجيل هدف الأهلي في الدقيقة 40 عن طريق محمد شريف، وبعدها بدقيقة سجل حسين الشحات الهدف الثاني، وواصل المارد الأحمر سيطرته على اللقاء، وسجل الهدف الثالث من ضربة جزاء عن طريق على معلول، بعدما تعرض حسين الشحات للعرقلة في منطقة جزاء سموحة، وواصل الاهلي السيطرة إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم الأحمر بثلاثية نظيفة.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني بتغيير أهلاوي، حيث دفع موسيماني بالحارس البديل على لطفي بدلاً من محمد الشناوي.

وواصل الأهلي الاستحواذ على المباراة، وأهدر حسين الشحات وأفشة فرصة تسجيل هدف رابع قبل أن يُسجل محمد شريف الهدف الرابع في الدقيقة 58، بعد جملة رائعة من أفشة لـ على معلول ومررها الأخير إلى شريف الذي أودعها في الشباك.

وشارك ديانج بدلاً من عمرو السولية، كما شارك كهربا بدلاً من طاهر محمد طاهر، وشهدت المباراة هدوءا واضحا من الفريقين، وانحصر اللعب وسط الملعب.

وشارك صلاح محسن بدلاً من حسين الشحات، ثم شارك أجايي بدلاً من محمد شريف، ونال حمص بطاقة صفراء للخشونة مع على معلول، وواصل الاهلي سيطرته إلى أن فاز في اللقاء برباعية نظيفة.