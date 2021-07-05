شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف المستحقات الأخيرة للحكام غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم صرف مستحقات الحكام غدا الاثنين، وذلك بعد انتهاء مسابقة القسمين الثاني والثالث للدوري ومسابقات المراحل السنية المختلفة والكرة النسائية والصالات، بإلإضافة إلى مسابقة الدوري الممتاز حتى الأسابيع الأخيرة.

وتم إصدار الشيكات الخاصة بمستحقات الحكام وتوريدها للمناطق للتسهيل على الحكام في صرف مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن والتي بلغت منذ آخر عملية صرف لهم حوالي 7 ملايين جنيه.

وكان اتحاد الكرة قد صرف للحكام فور توليه مسئولية إدارة الاتحاد 5 ملايين جنيه مستحقات متأخرة عن الموسم الماضي ثم 4 ملايين جنيه عن الفترة من بداية الموسم الحالي حتى نهاية يناير الماضي، ثم 8 ملايين جنيه في أبريل الماضي بمجموع مستحقات وصل 24 مليون جنيه.

وفي سياق متصل، تأكد توقيع غرامة مالية على اتحاد الكرة من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على اتحاد الكرة المصرى بسبب تعطل تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والمقاصة أمس بالدورى العام وإقامة المباراة بدونها.

ووفقا لبروتوكول تقنية الفيديو يتم معاينة التقنية والتأكد من تشغيلها قبل المباراة بوقت كاف منعا لأى مشكلات، وهو ما لم يحدث قبل مباراة الزمالك والمقاصة، حيث حدث عطل في السماعات ناتج عن انقطاع الكهرباء، ولم تنجح محاولات حل الأزمة قبيل المباراة لتقام المباراة بدون تقنية الفيديو.