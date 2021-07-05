شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 4\7\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية الكثير من الأخبار والأحداث، اليوم الأحد، والتى جاء أبرزها حصد ميار شريف فضية بطولة فرنسا الدولية، وفوز الطلائع على المقاولون بهدف، وتعادل بيراميدز وإنبى، بالإضافة إلى تأجيل مباراة الزمالك والمحلة .

تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدورى إلى 3 أغسطس المقبل

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إنبى يتعادل مع بيراميدز 1-1 فى الدورى الممتاز.. فيديو

الأهلى ينهى إجراءات إعارة ثلاثى الشباب إلى زيزكوف التشيكى

ميار شريف تحصد فضية بطولة فرنسا الدولية

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