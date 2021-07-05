اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 4\7\2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الأحد 4\7\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية الكثير من الأخبار والأحداث، اليوم الأحد، والتى جاء أبرزها حصد ميار شريف فضية بطولة فرنسا الدولية، وفوز الطلائع على المقاولون بهدف، وتعادل بيراميدز وإنبى، بالإضافة إلى تأجيل مباراة الزمالك والمحلة .

 

تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدورى إلى 3 أغسطس المقبل

5f33454347.jpg

طلائع الجيش يفوز على المقاولون بهدف "منسي" فى الدورى

 

4ee1ecd6e8.jpg

إنبى يتعادل مع بيراميدز 1-1 فى الدورى الممتاز.. فيديو

f3bf3747fd.jpg

الأهلى ينهى إجراءات إعارة ثلاثى الشباب إلى زيزكوف التشيكى

 

5567bf586f.jpg

ميار شريف تحصد فضية بطولة فرنسا الدولية

e88a4cac74.jpg

 

 

رمضان صبحي 10 والونش 18.. أبرز أرقام قمصان لاعبى المنتخب الأولمبي فى طوكيو
f814dd3bb7.jpg
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا