شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمص يحضر المران الختامى للإسماعيلى استعداداً لمواجهة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى فريق الإسماعيلي مرانه الختامي على الملعب الرئيسي فى السادسة مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا ضمن منافسات الأسبوع الـ28 بمسابقة الدورى المصرى الممتاز، بحضور محمد حمص قائد الدراويش السابق.

وجاءت أبرز لقطات المران الختامي كالتالي..

– بدأ المران بتدريبات بدنية

– تدريبات على الاستحواذ والحركة بدون كرة.

– تدريبات علي العرضيات و التسديدات.

– تدريبات علي الضربات الثابتة.

– حضر المران محمد حمص وفوزي جمال بجانب علي أبو جريشة وعماد سليمان عضوا اللجنة الفنية من أجل مساندة الفريق من خارج الخطوط.

وسبق للاسماعيلى والاتحاد خوض 5 مباريات فى شهر يوليو الجارى حيث فاز فى 3 وتعادل 2، وله 10 أهداف وعليه 6 أهداف، وحقق كلين شيت فى مواجهتين.

” الدورى العام ” ..

* يوم 23 يوليو 56 تعادلا 3 / 3 بالإسكندرية (فؤاد سعودى وديمان وفتحى نافع ).

* يوم 10 يوليو 2017 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالإسكندرية ( محمود متولى من ضربة جزاء ).

” كأس مصر ” ..

* يوم 15 يوليو 84 تعادلا فى ربع النهائى 1 / 1 ” محسن هاشم ” تم إعادتها بعد إنتهاء الأشواط الإضافية بالتعادل.

* يوم 18 يوليو 84 فاز الإسماعيلى فى ربع النهائى 1 / صفر ” محسن هاشم “.

* يوم 2 يوليو 95 فاز الإسماعيلى فى ربع النهائى 4 / 2 ” حمزه الجمل 3 وأحمد العجوز ” بعد أن إستمرت للأشواط الإضافية.