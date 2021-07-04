بث مباشر يوتيوب.. الأهلي × سموحة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف سموحة، نظيره الأهلي، في التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية، في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي اللقاء متأثرا بتعادله المخيب للآمال في الجولة الماضية أمام بيراميدز 2-2.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعد لعب 27 مباراة، بينما يأتي المارد الأحمر في المركز الثالث بـ42 نقطة، بعدما لعب 20 لقاء، فيما يحتل سموحة المركز الرابع بـ40 نقطة من 27 مواجهة.

تشكيل الأهلي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أكرم توفيق

الوسط: حمدي فتحي، السولية، محمد مجدى أفشه

الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، حسين الشحات

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