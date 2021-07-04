شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعادل مع بيراميدز 1-1 فى الدورى الممتاز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة بيراميدز وإنبي بالتعادل الإيجابي 1 – 1 في المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل لإنبي محمد شريف حتحوت فى الدقيقة 31 قبل أن يتعادل لبيراميدز دودو الجباس في الدقيقة 38.

بهذه النتيجة احتل بيراميدز المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما خاض 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 29 ولايزال لديه أربع مباريات مؤجلة.

بينما صعد إنبى إلى المركز الخامس برصيد 38 نقطة من 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

وتدخل الجهاز الطبي لعلاج أحمد الشناوى بعد إلتواء قدمه على ملعب الدفاع الجوى في الدقيقة 21 الأمر الذى دفع الجهاز الفني لبيراميدز بمطالبة شريف إكرامى بالتسخين للدفع به بديلا للشناوى قبل أن يطمئن الأخير الجهاز الفني ويسنكمل المباراة.

وفى الدقيقة 31 استقبل أحمد الشناوى هدفا وبعدها طلب الحارس عدم استكمال المباراة ليدخل إكرامى بدلا منه.

دخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي،خط الوسط: إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - عمر جابر،خط الهجوم: دودو الجباس.

بينما خاض إنبي اللقاء بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمود جاد،الدفاع: على فوزي - إبراهيم يحيي - رامي صبري - مصطفى دويدار،خط الوسط: مصطفى شكشك – زياد كمال - محمد المرسي، كريم طارق،محمد شريف،خط الهجوم: جون أبوكا.