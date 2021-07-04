شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء لاعبآ الزمالك وسبورتنج لمنتخب السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استدعى الجهاز الفنى لمنتخب السلة، بقيادة أحمد مرعى، الثنائي أحمد ياسر لاعب فريق سلة الزمالك، ويوسف رفعت لاعب سبورتنج للانضمام الى المعسكر المقرر اقامته فى الفترة من 7 يوليو الى 24 أغسطس المقبل ضمن الاستعداد لتصفيات المنطقة الخامسة لافروباسكت .
ويدخل منتخب السلة معسكر مغلق بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، أستعدادا للسفر لرواندا للمشاركة بالتصفيات الافريقية التى تقام فى الفترة من 24 أغسطس حتى 6 سبتمبر.
ويقع المنتخب الوطنى في مجموعة واحدة مع كلًا من منتخب تونس وافريقيا الوسطى وغينيا.
وتضم قائمة المنتخب كلا من:
من الزمالك : أنس أسامة ، مصطفى المكاوي "كيجو" ، مهاب ياسر ، احمد حاتم عبد اللطيف ، عمر هشام
الاتحاد: احمد عادل "دولا" – احمد ابو العلا "بيبو" – هيثم كمال – يوسف شوشة – محمد طه "ميدو"
الأهلي: إيهاب أمين – عمر طارق – عمرو الجندي
سبورتنج: عبد الرحمن خالد ويوسف شحاتة
الجزيرة: وليد عبد الجواد
طلائع الجيش: ابراهيم هشام
سموحة: عمر عزب
جدير بالذكر أن الجهاز الفني يتكون من أحمد مرعي مدير فني – وسام جابر مدرب – محمد سليم مساعد مدرب – معاذ زيدان وأحمد الجزار مدرب معايشة - وائل لطفي مدير منتخبات – سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان– معتز مغازي مخطط أحمال أحمد يحيي طبيب الفريق – ماجد عباس تحليل واحصاء.