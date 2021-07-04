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استدعاء لاعبآ الزمالك وسبورتنج لمنتخب السلة

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القاهرة - سامية سيد - استدعى الجهاز الفنى لمنتخب السلة، بقيادة  أحمد مرعى، الثنائي أحمد ياسر لاعب فريق سلة الزمالك، ويوسف رفعت لاعب سبورتنج للانضمام الى المعسكر المقرر اقامته فى الفترة من 7 يوليو الى  24 أغسطس المقبل ضمن الاستعداد لتصفيات المنطقة الخامسة لافروباسكت .

 

ويدخل منتخب السلة معسكر مغلق بصالة حسن مصطفى بأكتوبر،  أستعدادا للسفر لرواندا للمشاركة بالتصفيات الافريقية التى تقام فى الفترة من 24 أغسطس حتى 6 سبتمبر. 

 

ويقع المنتخب الوطنى  في مجموعة واحدة مع كلًا من منتخب تونس وافريقيا الوسطى وغينيا.

 

وتضم قائمة المنتخب كلا من:

من الزمالك :   أنس أسامة  ، مصطفى المكاوي "كيجو" ، مهاب ياسر ، احمد حاتم عبد اللطيف ، عمر هشام 

 

الاتحاد: احمد عادل "دولا" – احمد ابو العلا "بيبو" – هيثم كمال – يوسف شوشة – محمد طه "ميدو"

 الأهلي: إيهاب أمين – عمر طارق – عمرو الجندي 

 سبورتنج: عبد الرحمن خالد ويوسف شحاتة 

الجزيرة: وليد عبد الجواد

 طلائع الجيش: ابراهيم هشام

 سموحة: عمر عزب 

جدير بالذكر أن الجهاز الفني يتكون من أحمد مرعي مدير فني – وسام جابر مدرب – محمد سليم مساعد مدرب – معاذ زيدان وأحمد الجزار مدرب معايشة - وائل لطفي مدير منتخبات – سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان– معتز مغازي مخطط أحمال أحمد يحيي طبيب الفريق – ماجد عباس تحليل واحصاء.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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