شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الحضرى يلهب حماس حراس سيراميكا بفقرات تدريبية خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عصام الحضرى مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" خلال قيامه بتدريب الحراس بفقرات خاصة ظهر عليها الندية والحماس.

قال عصام الحضري إن نتائج الفريق ستتحسن في الفترة المقبلة، خصوصا بعد التعادل أمام أسوان بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 28 من الدورى.

وأضاف الحضري لـ"الخليج 365"، أن الجهاز الفني بقيادة ضياء السيد تعهد بتحسين النتائج في المباريات المقبلة من الدورى لوضع سيراميكا في المراكز المتقدمة من جدول ترتيب الدوري المصري، خصوصا أن الفريق به نجوم كبار قادرين على تحمل المسئولية.

وأكد الحضري أنه يعمل على قدم وساق لتجهيز حراس مرمى سيراميكا، لافتا إلى أنه لا يعرف "الدلع" في عمله داخل الملعب.

وغابت الانتصارات عن سيراميكا في آخر 6 مباريات، حيث خسر أمام إنبي بهدفين نظيفين وتعادل مع سموحة بهدف لمثله وتعادل مع طلائع الجيش بهدفين مقابل هدفين وخسر أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل مع أسوان بهدف لمثله.

واصل فريق سيراميكا نزيف النقاط بالدورى، واكتفى بالتعادل الإيجابي أمام اسوان بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا والمباراة الوحيد في الشوط الثاني، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 15 هدفا في صدارة هدافي الدوري، وبفارق 3 أهداف عن وصيف الهدافين أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، قبل أن يتعادل محمود شبانة لأسوان في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليحصد زهرة الجنوب نقطة ثمينة تعزز من فرص بقائه بالدورى هذا الموسم.

بهذه النتيجة، يظل سيراميكا فى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 35، وما زالت لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 15 مواجهة، وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 45 هدفا، وما زالت لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي.