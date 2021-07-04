شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتحدى الإسماعيلي بقائمة إجبارية للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري قائمه الفريق والسفر إلى مدينة الإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراة الإسماعيلي في الأسبوع 28 والمقرر لها التاسعة مساء الغد على ملعب الإسماعيلي.

واللاعبون هم: محمد صبحي وصبحى سليمان، صبرى رحيل ومحمد رجب ومحمود رزق وعمار حمدي و السيد سالم وعمر الميدانى و هشام صلاح، وخالد الغندور و مروان عطية وعبد الغنى محمد وفوزى الحناوى وأحمد نبيل مانجا وعادل نيمار وأحمد حجى وعبد السميع إبراهيم وأحمد راشد وخالد قمر وبلال السيد.

ويغيب عن الفريق، رزاق سيسيه وكريم الديب واوكوى ودايمون ليوى وروماريو ومحمود شعبان والصباحى.

ورغم جميع الغيابات المؤثرة إلا أن حسام حسن أكد أن اللاعبين قادرون على تحقيق الفوز على الإسماعيلي فى عقر داره.