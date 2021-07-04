الأهلي: 3 أسباب لاستبدال الشناوي أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - رمضان حسن:

أوضح مصدر من داخل الجهاز الفني للأهلي بأن مشاركة علي لطفي حارس مرمى الفريق على حساب محمد الشناوي بين شوطي مباراة سموحة كان فقط من أجل إعداد الأول للمشاركة في المباريات التي سيخوضها خلال الأولمبياد.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" مساء الأحد بأن خروج محمد الشناوي بين شوطي مباراة سموحة ليس لإسباب طبية على الإطلاق لكن يأتي وفقًا لوجهة نظر الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني من أجل إدارة عناصر الفريق بالشكل المناسب.

وأكد المصدر على وجود 3 أسباب دفعت موسيماني لاستبدال الشناوي، بداية رغبته في منح بعض دقائق اللعب لعلي لطفي من أجل الدخول في المباريات قبل المشاركة أثناء تواجد محمد الشناوي في الأولمبياد.

وسيتواجد محمد الشناوي مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفي نفس الوقت سيخوض الأهلي عدد من المباريات ضمن بطولة الدوري.

أما السبب الثاني لمشاركة علي لطفي فهو النتيجة الجيدة التي حققها الأهلي خلال الشوط الأول بعدما سجل الفريق 3 أهداف وسيطر على الكرة بشكل يمنح المدير الفني بعض من الإطمئنان.

ثم أن السبب الثالث هو الرغبة في إراحة محمد الشناوي نفسه الذي تعرض لكدمة في المران، لكن دون وجود مضاعفات نهائيًا حيث أنه غادر الملعب بين شوطي المباراة وهو بحالة جيدة.