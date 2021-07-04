تاكيس: سنكون أفضل مع توالي المباريات.. أنا هنا منذ 6 أيام فقط مع بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

قال اليوناني تاكيس جونياس مدرب فريق بيراميدز، إنه سعيد للغاية بمستوى اللاعبين وتقبلهم طريقة عمله نتيجة الإمكانيات والمهارات الموجودة داخل الفريق.

وأضاف المدير الفني الجديد لبيراميدز في تصريحات عقب مباراة إنبي :"الوقت لم يسعفني من أجل التحضير للمباريات بالصورة المطلوبة".

وتابع :"توالي المباريات سيجعلنا أفضل، أنا موجود فقط منذ ستة أيام على رأس الجهاز الفني ولبعنا خلالهم مباراتين هامتين أمام إنبي الذي لعبنا ضده بـ10 لاعبين ثم فريق إنبي القوي للغاية".

وتحدث تاكيس عن حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي :"حلمي طولان أحترمه كثيرًا، هو واحد من أفضل المدربين في مصر، ومن أكثر الشخصيات احترامًا في مصر".

وحرص تاكيس على التحدث مع اللاعبين عقب اللقاء لدعمهم معنويًا ونفسيًا والشد من أزرهم والتأكيد على تقديمهم مستويات هائلة، موضحًا أن نبيل عماد "دونجا" ورمضان صبحي لاعبين مهمين للغاية وغيابهما مؤثر ولكن في نفس الوقت سعيد باللاعبين والكل قادر على التعويض في المرحلة المقبلة.

وأنهى اليوناني حديثه عن إصابة أحمد الشناوي، قائلاً :"أتمنى أن لا تكون الإصابة قوية وتبعده عن الملاعب لفترة طويلة، سننتظر 48 ساعة من أجل معرفة وضع الإصابة وخطورتها، ويجب الإشادة كثيرًا في ذات الوقت بمستوى الحارس شريف إكرامي والذي كان جاهزًا بنسبة ١٠٠٪ بعد إصابة الشناوي وقدم مستوى غاية في القوة ودافع عن مرماه ببسالة".

وكان تاكيس قاد بيراميدز في مباراتين حتى الآن حيث حقق التعادل الإيجابي أمام الأهلي مساء الخميس الماضي بنتيجة (2-2)، ثم إنبي بـ(1-1).

جدير بالذكر أن بيراميدز يتواجد في الترتيب الثامن برصيد 36 نقطة من 24 مباراة في مسابقة دوري we المصري.