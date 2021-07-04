بيراميدز يفشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليًا بتعادل مخيب أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه إنبي بهدف لكل جانب، في لقاء أقيم على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن حسابات الأسبوع الـ28 من مسابقة دوري we المصري.

إنبي تقدم عن طريق محمد شريف حتحوت في الدقيقة (30) قبل أن يسجل دودو الجباس هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة (37).

وفشل بيراميدز في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي بعد الخسارة من سيراميكا كليوباترا وسموحة والتعادل أمام الأهلي وإنبي.

وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 36 في المركز الثامن من 24 مباراة، في المقابل ارتفع إنبي رصيده للنقطة 38 في المركز الخامس.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة التاسعة من بداية المباراة شهدت أولى محاولات إنبي في اللقاء بتسديدة من كريم طارق بعد استقباله عرضية من الجهة اليمنى عن طريق علي فوزي لكن تسديدة كريم طارق تصل في المكان المناسب لدى أحمد الشناوي.

الدقيقة 22 شهدت أخطر فرص المباراة الأولى عن طريق جون إيبوكا الذي راوغ دفاع بيراميدز حتى وصوله أمام المرمى ليراوغ أحمد الشناوي أيضًا ويسدد مهاجم إنبي إلا أن دفاع بيراميدز يبعد الكرة من على خط المرمى.

الكرة ارتدت بعد ذلك إلى محمد المرسي ليستغل خلو المرمى ويسدد لكن أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز يتألق ويبعد الكرة من خط المرمى إلى ركنية.

الشناوي تعرض للإصابة بعد هذه الفرصتين الأمر الذي أدى إلى تدخل من الجهاز الطبي بالإضافة إلى قيام شريف إكرامي بتدريبات إحماء تمهيدًا للدفع به.

الدقيقة 30 شهدت هدفًا عالميًا من جانب الفريق البترولي البداية عن طريق محمد مرسي الذي مرر كرة طولية لمحمد شريف حتحوت وهنا بدأ الأخير في دخول سباق سرعة من أجل استغلال الانفراد.

مهاجم إنبي قام باستقبال الكرة ومراوغة لاعب بيراميدز لينفرد بمرمى الشناوي والذي يسدد كرة بين قدميه ليحرز هدف الفريق البترولي الأول.

الدقيقة 34 شهدت ضربة في صفوف بيراميدز بخروج الشناوي بسبب الإصابة والذي تأثر بها بعد فرصة إيبوكا ليكون القرار مشاركة شريف إكرامي.

الدقيقة 37 استطاع من خلالها دودو الجباس أن يسجل هدف التعادل لبيراميدز بعد تمريرة رائعة من إبراهيم عادل لتصبح النتيجة (1-1).

وكاد شريف إكرامي في الدقائق الخمس الأخيرة من عمر الشوط الأول أن يتسبب في هدف لإنبي بعد خروجه الخاطئ من المرمى لكن إيبكوا وكريم طارق يفشلان في استغلال الفرصة بعد تدخل من دفاع إنبي وتشتيت الكرة.

الشوط الثاني بدأ بخطورة من بيراميدز وتسديدة من اللاعب الشاب إبراهيم عادل من خارج منطقة الجزاء تجد حارس إنبي الذي حول الكرة لركنية في الدقيقة 48.

علي فوزي كاد أن يُعيد التقدم لصالح إنبي في الدقيقة 80 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن شريف إكرامي يتألق ويبعد الكرة لركلة ركنية.

بيراميدز رد في الدقيقة 82 عن طريق فرصة خطيرة من إسلام عيسى الذي راوغ حتى وصل لمنطقة الجزاء ويسدد تمر الكرة بجوار القائم لتظل النتيجة (1-1).

إسلام عيسى عاد من جديد ليسدد كرة أرضية قوية في الدقيقة 86 من خارج منطقة الجزاء لكن حارس إنبي هذه المرة يبعد الكرة لركنية.

محمد معروف حكم المباراة احتسب ضربة جزاء لصالح إيريك تراوري لاعب بيراميدز بعد عرقلته إلا أن الحكم تراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الـ"VAR" ليقرر احتساب خطأ فقط في الدقيقة 92.

تشكيل بيراميدز: أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - عمر جابر - دودو الجباس.

تشكيل إنبي: محمود جاد - إبراهيم يحيى - رامي صبري - مصطفى شكشك - كريم طارق - علي فوزي - زياد كمال - جوني إيبوكا - محمد مرسي - محمد شريف حتحوت - مصطفى دويدار.