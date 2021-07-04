مباشر.. الأهلي 4- 0 سموحة.. محمد شريف يسجل الهدف الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الأهلي أمام سموحة، في لقاء مقرر له مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 28 بدوري we المصري.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات، أفشة، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

ويلعب سموحة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : الهاني سليمان.

خط الدفاع : أطهر الطاهر - رجب نبيل - محمود البدري - شريف رضا.

خط الوسط : أحمد حمص - محمود حليمو - عبد الكبير الوادي - مصطفى فتحي.

خط الهجوم : أحمد حمدي عبد القادر- ديريك نيسيمبامبي.

أحداث المباراة

وكاد يسجل طاهر محمد طاهر الهدف الأول في الدقيقة 7، بعد توغل من الجانب الأيسر لكن الحارس الهاني سليمان تصدى للهجمة ببراعة وأبعدها عن مرماه.

وأهدر حسين الشحات فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة 10 كانت كفيلة بمنح فريقه التقدم، بعد وصول الكرة له داخل منطقة الجزاء من مجدي أفشة ليراوغ الحارس لكنه في النهاية سدد الكرة أعلى العارضة.

وأرسل علي معلول عرضية من الجانب الأيسر في الدقيقة 18 حولها محمد شريف برأسه لكنه العارضة تصده لها وحرمت الأهلي من هدف التقدم.

وترجم الأهلي سيطرته لهدف أول في الدقيقة 40 عن طري اللاعب محمد شريف، الذي استغل تمريرة خلف المدافعين ليسكن الكرة في الشباك.

وضاعف حسين الشحات النتيجة للأهلي في الدقيقة 42 مستغلا عرضية حولها من لمسة واحدة في شباك الهاني سليمان.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 43 تقدم تسديدها اللاعب علي معلول ليسكنها على يسار حارس مرمى الهاني سليمان.

ومع بداية الشوط الثاني، قررموسيماني المدير الفني للأهلي الدفع بالحارس علي لطفي بددلا من محمد الشناوي.

وحرمت العارضة اللاعب عماد حمدي من تسجيل الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 52، أعقبه تسديدة لحسين الشحات لكن الكرة استقرت في يد حارس سموحة الهاني سليمان.

وعاد محمد شريف ليسجل الهدف الثاني له والرابع للأهلي في الدقيقة 58، بعد عرضية أرضية من علي معلول حولها اللاعب لهدف في شباك الهاني سليمان.

وقرر المدرب موسيماني الدفع بصلاح محسن في الدقيقة 73 بدلا من اللاعب حسين الشحات لتنشيط الشق الهجومي وإراحة الشحات بعدما سجل هدف وتسبب في كلة جزاء.