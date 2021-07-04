طبيب بيراميدز: إصابة الشناوي إلتواء في الكاحل وفحوصات خلال 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - رمضان حسن:

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال مباراة اليوم الأحد أمام انبي في دوري we المصري على ستاد الدفاع الجوي.

وخرج الشناوي مصابا في الشوط الأول من مباراة انبي بملعب الدفاع الجوي بعد تعثر قدمة في أرض الملعب وحاول معها التحامل على نفسه لكنه غادر مصابا ليشارك بدلا منه الحارس شريف إكرامي.

أوضح المنيري أن الحارس يعاني بشكل مبدئي من إلتواء شديد في الركبة بعدما ثبتت ركبته خلال الالتحام على الأرض أدت لمعاناته من آلام شديدة.

أضاف بأنه من المفضل في تلك الإصابات أن يتم الانتظار لمدة 48 ساعة حتى تتضح الرؤية وبعدها تجرى آشعة على الركبة لبيان مدى قوتها ولكنه متفائل بعدما أجرى عليها فحصا مبدئيا بعد خروج الحارس مصابا.

ولعب الشناوي أساسيًا مع بيراميدز في المباريات الأخيرة على حساب شريف إكرامي الذي شارك باستمرار في المباريات حتى الخسارة التي تعرض لها الفريق في الدوري 3-0 أمام سموحة.