أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في لقاء مقرر له مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 28 بدوري we المصري.

واختار سامي تشكيل مكون من:

حراسة المرمى : الهاني سليمان.

خط الدفاع : أطهر الطاهر - رجب نبيل - محمود البدري - شريف رضا.

خط الوسط : أحمد حمص - محمود حليمو - عبد الكبير الوادي - مصطفى فتحي.

خط الهجوم : أحمد حمدي عبد القادر- ديريك نيسيمبامبي.

ويجلس على مقاعد البدلاء :-

"عمر صلاح - محمد عبد المنعم - محمود عزت - خالد عبد الفتاح - محمد رزق - محمد ليلة - رفيق كبو - محمد نادي - عرفة السيد".

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.