3 تغييرات.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق في مواجهة سموحة، على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة دوري we المصري.

وشهد التشكيل 3 تغييرات خلافا لما كان عليه في مباراة بيراميدز الأخيرة؛ حيث يعوض ياسر إبراهيم غياب بدر بانون للإيقاف، بالإضافة لمشاركة أيمن أشرف بديلاً لرامي ربيعة، وتواجد حسين الشحات بديلاً لـ"أليو ديانج".

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات، أفشة، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء محمود وحيد ورامي ربيعة وكهربا ومروان محسن وأليو ديانج وعلي لطفي وصلاح محسن وسعد سمير وجونيور أجايي.