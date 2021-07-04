شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري.. ثلاثية قياسية للمارد الأحمر

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي وسموحة في الجولة الـ28 بالدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الاحد 4-7-2021.

أنهى النادي الاهلي الشوط الأول متقدمًا على سموحة بثلاثية نظيفة، جاءت في وقت قياسي لم يتخطى الـ4 دقائق، في المباراة المقامة على استاد الاسكندرية.

سيطر النادي الاهلي على الكرة منذ بداية المباراة، وصنع الفرصة الأولى في الدقيقة السادسة عن طريق طاهر طاهر الذي روض كرة داخل يسار منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها الحارس مهدي سليمان ببراعة.

وأضاع حسين الشحات فرصة افتتاح التسجيل للنادي الاهلي في الدقيقة (11)، بعدما استلم تمريرة طولية من محمد مجدي أفشة، وتلاعب بالحارس قبل أن يسدد كرة علت المرمى.

وحرمت العارضة النادي الاهلي من الهدف الأول في الدقيقة (17)، حينما تقدم على معلول من الجهة اليسرى وأرسل عرضية نموذجية أرتقى لها محمد شريف وضربها رأسية قوية ارتطمت في العارضة وخرجت إلى ضربة مرمى.

وتمكن حسين الشحات من افتتاح التسجيل في الدقيقة (26)، من ضربة مقصية رائعة، ولكنه أُلغي بداعي التسلل.

ونجح محمد شريف في خطف هدف التقدم للنادي الاهلي عند الدقيقة (40)، بعدما تبادل الكرة مع طاهر طاهر قبل أن يسددها مباشرة في شباك الهاني سليمان.

وضاعف حسين الشحات النتيجة للنادي الاهلي بإضافة الهدف الثاني من تسديدة على الطائر لعرضية علي معلول في الدقيقة (42).

وزاد علي معلول الغلة بالهدف الثالث في الدقيقة (44)، من ضربة جزاء، تحصل عليها حسين الشحات بعدما تعرض لإعاقة واضحة من مدافع سموحة داخل المنطقة.

وأهدر عبدالكبير الوادي فرصة تقليص الفارق لنادي سموحة بعد تباطأ غريب في تسديدة الكرة من إنفراد صريح بالمرمى في الدقيقة (45+2)، قبل أن يضيع البدري فرصة جديدة في الدقيقة (45+4).

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري